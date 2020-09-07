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Bakan Akar'dan son dakika Doğu Akdeniz görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO temsilcileriyle son dakika Doğu Akdeniz görüşmesi gerçekleştirdi. İşte görüşmeye ilişkin satır başları.

07 Eylül 2020 Pazartesi 19:25
Bakan Akar'dan son dakika Doğu Akdeniz görüşmesi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Stoltenberg tarafından Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan teknik görüşmelerin başlamasına dair açıklamalardan sonra NATO Askeri Komite Başkanı ile görüşme yaptı.


Bakan Akar Orgeneral Stuart Peach ile görüştü. Yapılan görüşme sonrasında Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda;

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan bütün ülkelerin uluslararası hukuka uygun olarak haklarını gözeten yaklaşımdan yana olduğu belirtildi. Problemlerin giderilmesi noktasında uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ile komşuluk ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Jons Stoltenberg’in, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerin başlamasına dair açıklamalar yapması bekleniyor.



Son Güncelleme: 07.09.2020 19:25
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Anahtar Kelimeler:
MsbHulusi AkarNATODoğu Akdeniz
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