Bakan Akar ve TSK komuta kademesi inceleme için sıcak bölgede!

Irak'ın kuzey bölgesinde başlatılan PKK terör örgütüne yönelik 'Pençe Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonlarının son durumlarını incelemek ve bilgi almak için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle birlikte Irak sınırında bulunan Yüksekova'ya geldiler.

Bakan Hulusu Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geldi ve PKK terör örgütüne yönelik, Avaşin ile Basyan arasındaki bölgede gerçekleştirilen operasyonların yönetildiği harekat merkezindeki faaliyetlere ilişkin detaylı bilgiler aldı.