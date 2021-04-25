İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi inceleme için sıcak bölgede!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) komuta kademesi, gerçekleştirilen operasyonların son durumu ile ilgili bilgi almak için Yüksekova'ya gittiler.

25 Nisan 2021 Pazar 21:20
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi inceleme için sıcak bölgede!
Takip Et:

Irak'ın kuzey bölgesinde başlatılan PKK terör örgütüne yönelik 'Pençe Şimşek' ve 'Pençe Yıldırım' operasyonlarının son durumlarını incelemek ve bilgi almak için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle birlikte Irak sınırında bulunan Yüksekova'ya geldiler. 

Bakan Hulusu Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz,  Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geldi ve PKK terör örgütüne yönelik, Avaşin ile Basyan arasındaki bölgede gerçekleştirilen operasyonların yönetildiği harekat merkezindeki faaliyetlere ilişkin detaylı bilgiler aldı.




Son Güncelleme: 25.04.2021 21:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TSKYüksekovaırak SınırıHulusi AkarOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan Bayramında 5 gün yasak mı gelecek.
Ramazan Bayramında 5 gün yasak mı gelecek.
Polisten kaçışlarını görüntüye alıp paylaştılar!
Polisten kaçışlarını görüntüye alıp paylaştılar!
Tam kapanma olacak mı?
Tam kapanma olacak mı?
İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı
İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?

Popüler Haberler

Ramazan Bayramında 5 gün yasak mı gelecek.
Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? 2021 anaokulu mecburi mi?
Rahim kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
25 Nisan coronavirüs tablosu açıklandı!
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021
Bim Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmenin anlamları
Survivor Dora ve İsmail Balaban neden kavga etti?
Yol Arkadaşım nerede çekildi? Yol Arkadaşımdaki araba markası ne?
e-Devlet 2021 kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 kira yardımı nasıl alınır, şartlar neler?
Kaçak Yolcu film konusu ve oyuncuları
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Saliha Sultan karakteri kimdir?
Steam ne zaman indirim yapıyor? 2021 Steam oyun indirim günleri
Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Canlı izle Fenerbahçe Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Serdar Yeğin hakkında bilgiler
Teşkilat Hakkı Dayı kimdir, gerçek ismi ne? Tuncer Salman hakkında bilgiler
Yılmaz Vural neden ağladı?
Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un hayat hikayesi!
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.