Bakan Akar komuta kademesiyle Irak sınır hattında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile birlikte Irak sınır birliklerindeki noktalarda inceleme yapmaya çıktı. Akar ile birlikte gelen komutanlar da Irak sınırındaki birlikleri denetledi.

İncelemeler çerçevesinde sınır noktasındaki üst bölgesine gelen Akar ile komutanlar faaliyetlere dair yeni bilgiler alırken, yeni talimatlar verdi.

Bakan Akar yaptığı incelemelerde bir birlik komutanına Türk bayrağı hediye etti. Birlik komutanıysa Bakan Akar’ın vermiş olduğu bayrağı öpüp aldı.

Bakan Akar ile komuta kademesindeki isimlerin sınır hattındaki incelemeleri devam ediyor.