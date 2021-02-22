Bahçesini temizleyen bir adam insana ait kafatası buldu

Antalya'ya bağlı Muratpaşa ilçesinin Güzeloba Mahallesi'nde evinin yanında bulunan alanı temizleyen bir vatandaş insana ait bir kafatası buldu. İsmi Bayram Özkan olan vatandaş hemen polise haber verdi.
İlk bulgulara göre yaklaşık beş ya da on yıllık olduğu belirlenen kafatasının dışında başka bir kemik olup olmadığı çevrede yapılan aramalarla incelendi. Çevrede başka herhangi bir kemiğe rastlanmadı. Ekipler bulunan kafatasını incelenmesi için Adli Tıp ve Kriminal Laboratuvara gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Güncelleme: 22.02.2021 00:05