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Bahçesini temizleyen bir adam insana ait kafatası buldu

Antalya'da evinin yanındaki bahçede temizlik yapan bir vatandaş otların arasında insana ait bir kafatası buldu. Vatandaşın polis ekiplerine haber vermesi üzerine bulunan kemiğin 5-10 yıllık olduğu tespit edildi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:05
Bahçesini temizleyen bir adam insana ait kafatası buldu
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Antalya'ya bağlı Muratpaşa ilçesinin Güzeloba Mahallesi'nde evinin yanında bulunan alanı temizleyen bir vatandaş insana ait bir kafatası buldu. İsmi Bayram Özkan olan vatandaş hemen polise haber verdi.

Evinin yanında bulunan alanı temizlerken kafatası bulan Özkan, bahçeyi böcek ve farelerden temizlediğini bu sırada insana ait bir kafatası bulduğunu söyledi. Evin yakınlarında mezarlık bulunduğunu söyleyen Bayram Özkan, kafatasının hayvanlar tarafından buradan taşınmış olabileceğini de söyledi.

İlk bulgulara göre yaklaşık beş ya da on yıllık olduğu belirlenen kafatasının dışında başka bir kemik olup olmadığı çevrede yapılan aramalarla incelendi. Çevrede başka herhangi bir kemiğe rastlanmadı. Ekipler bulunan kafatasını incelenmesi için Adli Tıp ve Kriminal Laboratuvara gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 22.02.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
KafatasıAntalya
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