Bahçeli'den astronot ismi önerisi:

Türkiye Uzay Ajansı, “Göğe bak, ayı gör” sloganı ile uzaya bilim insanı gönderme projesini duyurdu. Projenin duyurulması sonrası proje için isim tartışmaları yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Uzay’a bir Türk vatandaşı gidecek. Astronota Türkçe isim bulalım.” Açıklamasını yaptıktan sonra isim önerileri bir bir gelmeye başladı.

“Türkçe karşılığının olması gerekiyor”

Erdoğan, “Madem ki bir vatandaşımız uzaya gidecek, artık astronot veya kozmonot kelimelerinin Türkçe karşılığını bulmak gerekiyor. Buradan dilbilimcilerimize çağrıda bulunuyor ve diyorum ki, gelin Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çağrısından sonra Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzaya göndereceğim astronot için Türkçe isim önerisinde bulunda. Bahçeli, astronot için “Caca Bey diyelim” önerisini yaptı.

Caca Bey kim?

Emirhor Eseddin İsyanını bastırmıştır

1240 Kırşehir doğumlu olan Caca Bey, Ceceli Aşireti’nin beyi olan Emir Bahaddin Caca’nın oğludur. Tam ismi Cacaoğlu Nureddin Cebrail’dir. Kırşehir iline önemli hizmetleri olmuştur. Adı edebileşmiş olan tarihi şahsiyet “Caca Bey” adı ile ün kazanmıştır.

Caca Bey, Kırşehir Beyliği döneminde Emirhor olan Eseddin İsyanını bastırmıştır. Elbistan Savaşı’na katıldığında, Mısır Memlük Sultanı Baybars’a esir düşmüştür. Baybars, tüm esirlerini serbest bıraktığında Caca Bey’de Şam’dan Kırşehir’e gelmiştir. Kırşehir’de hükümdar gibi hükmü devam eden Caca Bey’in şanı kısa süre içinde her yere yayılmıştır.

Mevlana, bir mektubunda ona övgüler yağdırarak, başarısını tescilledi

Daha genç yaşlarındayken zekasını gösterip önemli hizmetler yapan Caca Bey, kısa süre içinde büyüklerin arasına girdi. Mevlana, bir mektubunda ona övgüler yağdırarak, başarısını tescilledi. Yaptıkları görüşmelerin çoğunda da bu konuyu dile getirmiştir. Özel Türkçe konuşan, emirleri ile yaptığı devlet yazışmaları esnasında da Türkçe kullanan Caca Bey, kendi idaresinde bulunan Hacı Bektaş ile de ilgilenerek onu himaye etmiştir.

Caca Bey Medresesi’ni yaptırmıştır

Caca Bey, Anadolu’da pek çok hayır kurumu yaptırmıştır. Eskişehir ilinde 1 cami ile han yaptırarak, on yedi cami ile zaviyenin de onarıma alınmasına vesile olmuştur. Ayrıca, günümüzde bir mimari anıt olarak yer alan Kırşehir ilinde bulunan Caca Bey Medresesi’ni de yaptırmıştır.

Medresede astronomi üzerine araştırmalar yapılmaktaydı

Medrese, o zamanların fakültesi olarak görülmekteydi. Ayrıca medresede Türkçe üzerine eğitimler de verilmekteydi. Bunun yanı sıra medresede, İslam Hukuku ve felsefe ile tasavvuf üzerine dersler de öğretilmekteydi. Caca Bey’in Arapça ile Acem dili ile yazılmış eserleri de mevcuttur. Cacabey Medresesi’nin kubbesi açıktır ve altında da bir kuyu bulunur. Burada kuyuya yansımakta olan yıldızlar incelenerek, bu yıldızlar üzerinden araştırmalar yapılmaktaydı.