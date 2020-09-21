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Bağış yapacağını söyleyip yayına bağlanan kişi Acun Ilıcalı'ya zor anlar yaşattı

Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında uzaktan eğitim için bilgisayarı olmayan öğrenciler için bağış kampanyası başlatmıştı. Yayına bağış yapacağını söyleyerek bağlanan kişi çocukları için bilgisayar isteyince Ilıcalı, zor anlar yaşadı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 21:01
Bağış yapacağını söyleyip yayına bağlanan kişi Acun Ilıcalı'ya zor anlar yaşattı
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Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün kendi televizyon kanalı TV8’de öğrencilere bilgisayar desteği verilmesi için kampanya başlattı. ‘’Haydi Şimdi’’ sloganıyla düzenlenen gecede 100.000 TL üzerinde bağış yapanlar canlı yayına alındı.


Bağış yapacağını belirterek canlı yayına bağlanan Şenses, Ilıcalı’ya 2 çocuğu olduğunu ve tableti olmadığını belirtti. Kadın, ‘’Baka türlü size ulaşamazdım Acun bey. O yüzden bağış yapacağım diye aradım.’’ diye itiraf etti.

‘’Helal olsun.’’

Telefondaki kadına ne söyleyeceğini bilemeyen Ilıcalı, ‘’Bizzat senin bilgisayarını ben yollayacağım.’’ diye konuştu. Ilıcalı, kadın telefonunu kapattıktan sonra üç aşamadan geçip canlı yayına bağlanan kadını tebrik ederek ‘’Bizim insanımız zoru başarır.’’ diye konuştu.

Ilıcalı’nın düzenlemiş olduğu gecede SMS ile bağış yapacak kişiler EĞİTİM yazıp 2686’ye kısa mesaj atıp 10 TL bağış yaptı. Gece sonundaysa Ilıcalı, 7.5 milyon TL bağış toplandığını duyurdu.



Son Güncelleme: 21.09.2020 21:01
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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıTv8
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