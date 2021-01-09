Bağcılar'da trafoda yangın meydana geldi

İstanbul Bağcılar’da trafoda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerinin olay yerine hızlı müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangın anı etraftaki vatandaşların telefonları ile kaydedildi.

Bugün akşam saatlerinde saat 20:00 sularında Bağcılar’ın Üsküp Caddesi’nde trafo da bir yangın meydana geldi. Yangının neden çıktığı bilgisine henüz tam olarak ulaşılamadı.

Kısa süre içerisinde yükselen alevler meraklı kalabalığın itfaiye ve polise haber vermesi ile kısa sürede kontrol altına alındı ve trafoda soğutma işlemeleri yapılmaya başlandı. Yangın sonucunda ölü ve yaralı olmadığı bildirildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışmalar sürüyor.