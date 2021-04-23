Bağcılar’da bulunan ambalaj firması alev aldı!

’ınKoçman Caddesi’nde yer alan birbugün sabah saatlerine doğru alev aldı. Firmanın ikinci katında güçlenen, çevrede büyük bir paniğe yol açtı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi, bölgeye acilen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın’ın sebebi henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı söz konusu olmadı.