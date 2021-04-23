Bağcılar’da bulunan ambalaj firması alev aldı!

Bağcılar
’ın Güneşli Mahallesi
Koçman Caddesi’nde yer alan bir ambalaj firması
bugün sabah saatlerine doğru alev aldı. Firmanın ikinci katında güçlenen yangın
, çevrede büyük bir paniğe yol açtı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi, bölgeye acilen itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın’ın sebebi henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı söz konusu olmadı.
Son Güncelleme: 23.04.2021 06:17
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