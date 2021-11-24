İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

BAE'li Prens'in Türkiye ziyareti dünya basınına taşındı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşik Arap Emirliklerinin Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan' ı kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE prensi ile yapacağı görüşme dünya basının taşınırken, prensin Türkiye'ye geniş hacimli bir yatırım yapacağı konuşuluyor.

24 Kasım 2021 Çarşamba 13:32
BAE'li Prens'in Türkiye ziyareti dünya basınına taşındı!
Takip Et:

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, bugün yapılacak görüşme sonrası yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek olan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın Erdoğan ile önemli konuların ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirilecek.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra ticari yatırımları da ele alınacağı görüşmede özellikle dünya ticaret zincirinin tedariğini sağlayan BAE merkezli şirket DP World'un, Türkiye'de geniş hacim yaratacak olan yatırımlara imza atacağı konuşuluyor.

"TÜRKİYE'YE 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM DÜNYA GÜNDEMİNE TAŞINDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile prens El Nahyan arasında gerçekleştirilecek olan kritik görüşme öncesinde Türkiye'nin potansiyeliyle birlikte coğrafi avantajının, çok büyük yatırımlara karşılık önemli roller üstleneceğine dair değerlendirme yapan DP World'ün açıklamaları, ulusal basında da büyük ilgi çekti. Tüm yabancı medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve prens El-Nahyan görüşmesini manşetlerine taşıdı.

Veliaht Prens El Nahyan'ın, 2021 yılı başında Türkiye'de 100 milyar dolar tutarında bir yatırım yapmaya hazır olduğunu yazan yabancı basın, bu düşüncenin Erdoğan'a ilettiğini ve yapılan görüşmelerde ise yatırım miktarının en az 10 milyar dolar civarında olduğu detayı paylaşıldı.

Haberlerde ayrıca, BAE lideri Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Türkiye ziyareti için uluslararası ilişkiler ile birlikte ticaret ve yatırım için milyarlarca dolarlık anlaşmaların kilidini açabilecek bir gelişme olarak bahsedildi.

 


Son Güncelleme: 24.11.2021 13:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanBae PrensiMuhammed Bin Zayed El NahyanTürkiyeGörüşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, kapsamı ne?
Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, kapsamı ne?
Bartın'da MHP'lileri taşıyan araç devrildi! Biri başkan 2 ölü, 17 yaralı
Bartın'da MHP'lileri taşıyan araç devrildi! Biri başkan 2 ölü, 17 yaralı
Sakarya Karasu'da korkutan hortum!
Sakarya Karasu'da korkutan hortum!
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?

Popüler Haberler

25 Kasım 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Kasım Perşembe at yarışı programı
TJK 24 Kasım 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Oyuncu Murat Onuk kimdir? Hobileri ve yer aldığı yapımlar nelerdir?
Keşke 30 Olsam filminin konusu nedir?
Kubilay Tunçer kimdir? Kubilay Tunçer hakkında merak edilenler
2021 akıllı robot süpürgeler
Göksel Kaya kimdir, nerede doğmuştur? Göksel Kaya evli mi? Göksel Kaya kaç yaşında?
Tarım kredisi veren uygun faizli 6 banka şubesi. Tarım kredisi için şartlar nelerdir?
Maden mühendisi maaşı ne kadar? Maden mühendisi ne iş yapar?
Kozmetik ürünleri satış elemanı maaşı ne kadar? Kozmetik ürünleri satış elemanı ne iş yapar?
Kanal D canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Whatsapp ses kaydını yazıya çevirebilir miyiz?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
15 Temmuz şehitleri kimlerdir? 15 Temmuz'da şehit olan isimler
2021 Haziran ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
Erkek berberi maaşı ne kadar? Erkek berberi ne iş yapar?
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci maaşları ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları
Ünlü NTV sunucusu Burcu Kaya Koç kimdir?
Rüyada Taşınmayı görmek ne demek? Rüyada taşındığını görmek ne anlama gelir? Eski ve yeni eve taşınmak ne anlama gelir?
Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni ne kadar maaş alıyor?
Reklam tabelacı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.