BAE'li Prens'in Türkiye ziyareti dünya basınına taşındı!

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında, bugün yapılacak görüşme sonrası yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek olan BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın Erdoğan ile önemli konuların ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirilecek.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra ticari yatırımları da ele alınacağı görüşmede özellikle dünya ticaret zincirinin tedariğini sağlayan BAE merkezli şirket DP World'un, Türkiye'de geniş hacim yaratacak olan yatırımlara imza atacağı konuşuluyor.

"TÜRKİYE'YE 100 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM DÜNYA GÜNDEMİNE TAŞINDI"

ile prens El Nahyan arasında gerçekleştirilecek olan kritik görüşme öncesinde Türkiye'nin potansiyeliyle birlikte coğrafi avantajının, çok büyük yatırımlara karşılık önemli roller üstleneceğine dair değerlendirme yapan DP World'ün açıklamaları, ulusal basında da büyük ilgi çekti. Tüm yabancı medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve prens El-Nahyan görüşmesini manşetlerine taşıdı.

Veliaht Prens El Nahyan'ın, 2021 yılı başında Türkiye'de 100 milyar dolar tutarında bir yatırım yapmaya hazır olduğunu yazan yabancı basın, bu düşüncenin Erdoğan'a ilettiğini ve yapılan görüşmelerde ise yatırım miktarının en az 10 milyar dolar civarında olduğu detayı paylaşıldı.

Haberlerde ayrıca, BAE lideri Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Türkiye ziyareti için uluslararası ilişkiler ile birlikte ticaret ve yatırım için milyarlarca dolarlık anlaşmaların kilidini açabilecek bir gelişme olarak bahsedildi.