Babasının evindeki 3 kadını suç üstü böyle yakaladı!

3 kadın hırsızın suç üstünde kıskıvrak yakanladığı olay Adana'da meydana geldi.
Sarıçam ilçesinde bir apartmanda yöneticilik yapan Kamil Burhan isimli kişiye apartmanda bir sakinin evine 3 kişi girdiği ihbarı gitti.
Durumdan şüphe eden yönetici Burhan, hemen oğlu Ahmet Burhan'ı arayarak apartmandaki daireyi kontrol etmesini söyledi.
Olay yerine gelen polisler İpek K, Elvan ve Dilara Ç isimli kadınları göz altına aldı.
Öte yandan polis ekipleri apartman boşluğunda sarılıp atılmış bir miktar para ve kapıyı açmak için kullanılan levye gibi aletler buldu.
Son Güncelleme: 11.10.2020 19:47