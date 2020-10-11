Babasının evindeki 3 kadını suç üstü böyle yakaladı!

3 kadın hırsızın suç üstünde kıskıvrak yakanladığı olay Adana'da meydana geldi.

Sarıçam ilçesinde bir apartmanda yöneticilik yapan Kamil Burhan isimli kişiye apartmanda bir sakinin evine 3 kişi girdiği ihbarı gitti.

Durumdan şüphe eden yönetici Burhan, hemen oğlu Ahmet Burhan'ı arayarak apartmandaki daireyi kontrol etmesini söyledi.

8. katta ki daireyi kontrol etmek için yukarı çıkan Ahmet Burhan, evin kapısında bir kadın gördü ve kapının aralık olduğunu fark etti. Hemen içeri giren Ahmet Burhan evin içindeki kadınların evi darmadağın ettiğini ve bir şeyler aradığını gördü. Hırsız olduğu anlaşılan 3 kadını yakalayan burhan hemen polis ekiplerine durumu ihbar etti.

Olay yerine gelen polisler İpek K, Elvan ve Dilara Ç isimli kadınları göz altına aldı.

Öte yandan polis ekipleri apartman boşluğunda sarılıp atılmış bir miktar para ve kapıyı açmak için kullanılan levye gibi aletler buldu.