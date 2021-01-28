Babasının evinde vurulan Feride öldü, yakınları gözaltına alındı

Olay, dün gece saatlerinde Gaziantep’te meydana geldi. 26 yaşındaki Feride Y., bir süredir şiddet gördüğü eşini terk ederek babasının evine taşındı.
Baba gözaltına alındı
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Feride Y., hayatını kaybetti. Polis ekipleri, genç kadının babası Halil T.’yi gözaltına aldı. Halil T. emniyetteki sorgusunda, kızının intihar etmeye çalıştığını ve kendisini durdurmaya çalıştığını ancak olamadığını söyledi.
Polis ekipleri, Feride Y. ile aynı evde bulunan 4 akrabasını da gözaltına aldı. Genç kadının cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Son Güncelleme: 28.01.2021 19:32