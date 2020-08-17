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Babasını ve amcanın 8 yıl önce öldüren kişiyi bugün öldürdü

Zonguldak Ereğli'de Devrim Celal K.isimli kişi babasını ve amcasının 8 yıl öldüren şahsı bugün sahilde vurarak öldürdü.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 23:09
Babasını ve amcanın 8 yıl önce öldüren kişiyi bugün öldürdü
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Kan donduran cinayet bugün öğlen saatlerindee Zonguldak Ereğli'de yaşandı.

Devrim Celal K. isimli sahıs 2012 yılında çıkan bir kavgada babasını ve amcasını vuran kişinin peşine düştü. Cezaevinden izinli olarak çıkan Ersin A. isimli kişiyi bir süre takip eden Devrim Celal K. sahilde aniden silahını Ersin A.'ya doğrultup kurşun yağdırdı. Kafasına ve vücuduna kurşun isabet eden Ersin A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı Devrim Celal K. ise elinde silahla bir süre sahilde dolaştı ve polisin ikna çabalarına karşılık vermedi.


Yaklaşık 20 dakikalık bir uğraştan sonra kurşun yağdıran Devrim Celal K polise teslim oldu ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan vücuduna bir çok kurşun isabet eden Ersin A.'nın cansız bedeni ise adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İddia edilenlere göre Devrim Celal K'nın babası ve amcası 2012 yılında mekan işletmesi yüzünden çıkan kavgada Ersin A. tarafından öldürüldü ve Devrim Celal K'da baba ve amcasının intikamını almak için cinayeti işledi.

Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 17.08.2020 23:09
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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli Cinayet
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