Babanın en acı feryadı:

’de market sahibi olan bir genç kendini asaraketti. Acı olayı öğrenir öğrenmez olay yerine gelen anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yerine ilk ulaşan baba "Yetişemedim" diye feryat etti. Edinilen bilgilere göre olay Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde markette meydana geldi. Market sahibi O.A'nın intihar edeceğini öğrenen yakınları markete geldiklerinde O.A,'nın kendini astığını görerek 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler O.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alır almaz olay yerine gelen O.A'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin incelemelerinden sonra O.A'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.