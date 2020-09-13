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Baba ve oğulları arasında ki miras kavgası kanlı bitti! Gelin feci şekilde öldürüldü

Bursa Burhaniye'de baba ve oğulları arasındaki miras kavgası kanlı bitti. Çıkan kavgada evin gelini feci şekilde dövülerek öldürüldü.

13 Eylül 2020 Pazar 17:24
Baba ve oğulları arasında ki miras kavgası kanlı bitti! Gelin feci şekilde öldürüldü
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Sonu kanlı biten miras kavgası Bursa Burhaniye'de yaşandı.

İlçe'de yaşayan Bahri D. isimli vatandaş sürekli çıkan tartışmadan dolayı 3 oğlu arasında kendi bahçesini pay etti.

Dün mahalleye gelen tapu görevlisi baba Bahri D.'nin pay ettiği gibi bahçe sınırlarına çubuklar dikip , işaret koydu. Bahçe yüzünden sık sık tartışma yaşayan 3 kardeşten Ramazan D'nin eşi 33 yaşındaki Çiğdem D. söylenenlere göre tapu görevlisinin diktiği işaret çubuklarını yerinden çıkarttı.


Bunu duyan baba ve diğer iki oğlu Ali D. ve Aykut D. çılgına dönüp Ramazan D. ile tartışmaya ardındanda kavgaya başladı. Genç kadın eşinin kavga ettiğini görünce olay yerine koşup ayırmak istedi. Öfkeli baba ve kardeşler bu sefer gelin Çiğdem D'ye sopalarda saldırdı ve talihsiz kadın aldığı darbelerle olay yerinde hayatını kaybetti. ,

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hayatını kaybeden talihsiz kadının cansız bedenini morga , eşi ramazan D.'yi ise yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Olaydan sonra Baba ve diğer iki oğlu jandarma tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kavga ile ilgili olarak soruşturma sürüyor.

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 17:24
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