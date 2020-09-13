Baba oğulun salça kazanı yüzünden çıkan tartışması kanlı bitti! Baba oğlunu öldürdü

Bursa'da yaşana n baba ve oğul arasında ki salça kazanı tartışmasının sonu kanlı bitti.

Üzücü olay dün Yıldırım ilçesinde yaşandı. Aile apartmanında oturan 54 yaşındaki Sami Yavuz ve oğlu 30 yaşındaki Nuri Yavuz dün sabah salça yapmak istedi. Baba ve oğul arasında salça kazanı yüzünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte oğul Nuri Yavuz eline geçirdiği balta ile babasının yüzüne vurdu. Kavganın büyümesiyle birlikte baba Sami Yavuz eline geçirdiği tüfekle oğlunun üzerine iki el ateş açtı.Kurşunların hedefi olan Sami Yavuz ğöğsünden ve ayağından ağır yaralandı.

Baba oğul hemen yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 30 yaşındaki Nuri Yavuz doktorların hastanedeki tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Sami Yavuz'un ise tedavi hastanede sürüyor.

Öte yandan öfkeli baba Sami Yavuz'un kavga esnasında kendi babasını da kurşunlamak istediği ancak tüfeğin tutukluk yaptığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.