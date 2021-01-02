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Baba-oğul 7 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Nevşehir'de yaşayan Fatih Balkı ve babası Fazlı Balkı koronavirüse yakalandıktan sonra 7 gün arayla hayatlarını kaybetti.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:47
Baba-oğul 7 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yaşayan  Fatih Balkı (36) ve babası Fazlı Balkı (64) iki hafta önce koronavirüse yakalandı. Testleri pozitif çıkan baba-oğul hastanede tedavi altına alındı.

Baba-oğul bir hafta arayla hayatını kaybetti

Ürgüp’te kuaförlük yapan Fatih Balkı’nın durumu ağırlaşınca hastanede hayatını kaybetti. Bir hafta sonra koronavirüs tedavisi gören babası Fazlı Balkı da koronavirüsle mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Baba-oğulun bir hafta arayla ölümü ailesini yasa boğdu.



Son Güncelleme: 02.01.2021 19:47
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Anahtar Kelimeler:
NevşehirürgüpKoronavirüsBabaOğul
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