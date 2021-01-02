Baba-oğul 7 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yaşayan Fatih Balkı (36) ve babası Fazlı Balkı (64) iki hafta önce koronavirüse yakalandı. Testleri pozitif çıkan baba-oğul hastanede tedavi altına alındı.

Baba-oğul bir hafta arayla hayatını kaybetti

Ürgüp’te kuaförlük yapan Fatih Balkı’nın durumu ağırlaşınca hastanede hayatını kaybetti. Bir hafta sonra koronavirüs tedavisi gören babası Fazlı Balkı da koronavirüsle mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Baba-oğulun bir hafta arayla ölümü ailesini yasa boğdu.