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Azil maddesi nedir, ne demek? Trump'ın azledilmesi ne demektir?

Trump'ın azil edilmesi yanı görevden alma süreci Senato tarafından öne sürülen teklif ile başlatıldı. Eğer 17 Cumhuriyetçi ile Trump'ın azil edilmesi yönünde oy kullanırsa Trump görevden azledilecek.

14 Ocak 2021 Perşembe 01:33
Azil maddesi nedir, ne demek? Trump'ın azledilmesi ne demektir?
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Amerika Birleşik Devletleri’nde Temsilciler Meclisi tarafından alınan kararı ile Trump’un azledilmesi ile bilikte azil ve azledilme kelimelerinin anlamı araştırılmaktadır. Peki azil maddesi ne anlama gelmektedir?

Azil maddesi nedir?

Azil kelimesi, görevden alma, ayırma ve uzaklaştırma manalarına gelmektedir. Trump, Temsilciler Meclisi tarafından verilen teklif ile görevden azledilerek ABD tarihinde ikinci kez azledilen tek başkan oldu. Bu kararın ardından Senato’da yapılacak oylama ile Trump’un suçlu olup olmadığı kararına varılacak. Eğer Senatonun üçte ikisi yani 17 Cumhuriyetçi Trump aleyhinde oy kullanır ise Trump azledilecek.

Bazı Cumhuriyetçilerin yanı sıra Liz Cheney de Trump’ın azil sürecine katılım sağlayacağını söyledi. Böylece kendi dışında beş Cumhuriyetçi ile sürece destek olacak.



Son Güncelleme: 14.01.2021 01:33
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Anahtar Kelimeler:
TrumpAzil
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