Azerbaycan'da kapatılan cafe ve restoranlar tekrar açılmaya hazırlanıyor.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Azerbaycan’da uygulanan kısıtlamaların hafiflemesiyle 13 bölgede kafe ve restoranlar açılmaya hazırlanıyor.Alınan önlemler kapsamında restoran,kafe ve çay bahçelerin açık alanları olmak üzere saat 09.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

Hizmet personelleri maske ve eldiven kullanacaklar.Kafe ve restoranların kapalı bölümleri hizmet vermeyecek ve her bölgelerinde masalar dahil olmak üzere dezenfektan bulundurmaları zorunlu olacak. Masalar arası en az 2 metre mesafe olacak ve 6 kişiden fazla kişi bir masada oturamayacak.