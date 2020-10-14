Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan korkutan açıklama: Bakü'ye ulaşabilirdi

Ermenistan ordusu geçtiğimiz gece işgal altındaki Kelbecer bölgesine balistik füze konuşlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Gence ile Mingeçevir’i hedef alan ateşlenmeye hazır füzeler Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi.
‘’Etkisiz hale getirildi.’’
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, meşru askeri hedef olarak füze sisteminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın yayınlamış olduğu son dakika açıklamalarda Ermenistan’ın Gence, Mingaçevir ile Azerbaycan’ın sivil nüfusu ile altyapısını hedeflediğini işaret ederek ‘’Füze sistemleri tarafımızdan etkisiz hale getirildi.’’ diye konuştu.
Son Güncelleme: 14.10.2020 20:18