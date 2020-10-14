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Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan korkutan açıklama: Bakü'ye ulaşabilirdi

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Eliyev, Ermenistan'ın dün gerçekleştirdiği füze saldırıları ile ilgili korkutan açıklamalarda bulundu. Eliyev, söz konusu saldırıların imha edilmemesi halinde Bakü'ye ulaşma ihtimali olduğunu açıkladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 20:18
Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan korkutan açıklama: Bakü'ye ulaşabilirdi
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Ermenistan ordusu geçtiğimiz gece işgal altındaki Kelbecer bölgesine balistik füze konuşlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Gence ile Mingeçevir’i hedef alan ateşlenmeye hazır füzeler Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi.


Azerbaycan’a saldırılarına ilişkin düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Hava Kuvvetleri Karargah Komutanı İkram Eliyev, balistik füzenin imha edilmemesi halinde füzenin Bakü’ye ulaşma ihtimali olduğunu dile getirdi.

‘’Etkisiz hale getirildi.’’

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, meşru askeri hedef olarak füze sisteminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın yayınlamış olduğu son dakika açıklamalarda Ermenistan’ın Gence, Mingaçevir ile Azerbaycan’ın sivil nüfusu ile altyapısını hedeflediğini işaret ederek ‘’Füze sistemleri tarafımızdan etkisiz hale getirildi.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 14.10.2020 20:18
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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaAzerbaycanErmenistan
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