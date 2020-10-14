Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan korkutan açıklama: Bakü'ye ulaşabilirdi

Ermenistan ordusu geçtiğimiz gece işgal altındaki Kelbecer bölgesine balistik füze konuşlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Gence ile Mingeçevir’i hedef alan ateşlenmeye hazır füzeler Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi.

‘’Etkisiz hale getirildi.’’

Azerbaycan’a saldırılarına ilişkin düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Hava Kuvvetleri Karargah Komutanı İkram Eliyev, balistik füzenin imha edilmemesi halinde füzenin Bakü’ye ulaşma ihtimali olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, meşru askeri hedef olarak füze sisteminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın yayınlamış olduğu son dakika açıklamalarda Ermenistan’ın Gence, Mingaçevir ile Azerbaycan’ın sivil nüfusu ile altyapısını hedeflediğini işaret ederek ‘’Füze sistemleri tarafımızdan etkisiz hale getirildi.’’ diye konuştu.