Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin Karabağ'daki F-16 hakkında konuştu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya’da yayın yapan bir TV kanalına yaptığı açıklama kapsamında Türkiye’ye ait F-16’ların Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda kullanılmadığını ve böyle bir planlamanın da yapılmadığını aktardı.
Aliyev daha önce yaptığı açıklamasında ise Ermenistan’ın 252 tankının imha edildiğini ve 53 tankının ise ele geçirildiğini belirtmişti. 6 tane S-300 sisteminin yok edildiğini de anlatarak bunların parasının nereden geldiğini sormuştu. Ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki krize dışarıdan müdahale olması halinde Türkiye’nin F-16’larının da kullanılacağını söyledi.
Son Güncelleme: 31.10.2020 22:55