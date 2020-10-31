Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin Karabağ'daki F-16 hakkında konuştu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya’da yayın yapan bir TV kanalına yaptığı açıklama kapsamında Türkiye’ye ait F-16’ların Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda kullanılmadığını ve böyle bir planlamanın da yapılmadığını aktardı.

Aliyev açıklamalarının devamında üçüncü bir ülkenin çatışmalara müdahalede bulunmasını beklemediklerini dile getirdi. Türkiye’ye ait uçakların tatbikat nedeniyle getirildiğini ve Ermenilerin saldırıları nedeniyle orada kaldıklarını belirterek Türkiye’nin bir dayanışma emaresi olarak orada olduğunu aktardı.

Aliyev daha önce yaptığı açıklamasında ise Ermenistan’ın 252 tankının imha edildiğini ve 53 tankının ise ele geçirildiğini belirtmişti. 6 tane S-300 sisteminin yok edildiğini de anlatarak bunların parasının nereden geldiğini sormuştu. Ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki krize dışarıdan müdahale olması halinde Türkiye’nin F-16’larının da kullanılacağını söyledi.