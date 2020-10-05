Azerbaycan, 22 köyü işgalden kurtardı! Ermenistan'da sistemi çöktü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun ikinci haftasında Ermeni askerleri, mevzileri ve araçlarına ağır hasarlar verdi. Ermenistan karşısında Türk SİHA’larını kullanan Azerbaycan ordusu, Ermeni askerlerini cepheden atmayı başarırken, Ermenistan hastanelerinde boş yer kalmadığı belirtiliyor.

Hankendi’de yaralı Ermeni askerlerin götürüldüğü hastanede sağlık sistemi çöktü. Söz konusu görüntülerde yataklarda yer olmaması sebebiyle yaralıların hastane koridorunda tutulduğu belirtiliyor.

22 yerleşim yeri kurtarıldı

Cephedeki ilerleyişine devam eden Azerbaycan askerleri şuana kadar 22 yerleşim yerini kurtarmayı başardı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı son dakika açıklamasında;

"Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." denildi.