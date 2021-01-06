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Azer Bülbülün ölümünün 9.yılı! Sevenleri Azer Bülbülü ölüm yıl dönümünde anıyor! Azer Bülbül kimdir?

Azer Bülbül Kimdir? Azer Bülbül kaç yaşında öldü? Azer Bülbül nereli? Azer Bülbül'ün şarkıları neler? Azer Bülbül hayranları vefatının 9. yılında ünlü ismin neden öldüğünü ve hayatını merakla araştırıyor.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:18
Azer Bülbülün ölümünün 9.yılı! Sevenleri Azer Bülbülü ölüm yıl dönümünde anıyor! Azer Bülbül kimdir?
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Azer Bülbül’ün Ölümünün 9.Yılı! Azer Bülbül’ün Hayatı Ve Ölüm Sebebi Hakkında Bilgiler!

Türk halk müziği ve arabesk fantezi müzik sanatçısı olan Azer Bülbül’ün ölümünden tam 9 yıl geçti. Sevenleri ve hayranları Azer Bülbül’ü şarkıları ve sözleriyle anıyor. Azer Bülbül 2012 yılının Ocak ayında Antalya’da kaldığı otelde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 44 yaşında yaşamını yitiren sanatçının hayatı ve ölümü herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Türk halk müziği, arabesk fantezi müzik sanatçısı ve oyuncu Subutay Kesgin ya da sahne adıyla Azer Bülbül, 1 Şubat 1967 tarihinde dünyaya geldi. 1980'li yıllarda Almanya'da, 1990'lı yıllarda ise Türkiye'de adını duyurdu. Sanat camiasında; "Arabeskin Titreği", "Titrek Kral" gibi unvanlarıyla tanındı.

Azer Bülbül Kimdir?

Herkes Azer Bülbül’ün hayatını merakla araştırıyor.

Azer Bülbül, Kars ilindde gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesiyle beraber Almanya’ya taşınan Bülbül, burada düğün salonlarında şarkı söylerken ünlü sanatçı Yıldız Tezcan tarafından keşfedilmez. Yıldız Tezcan, ona Azer Bülbül adını verdi. Müzik yaşantısına 1984 yılında Uzelli Müzik etiketiyle çıkardığı "Garip Yolcu" albümü ile başladı. 1985 yılında Mavi Mavi Masmavi filmi ile ilk kez kameralar karşısına geçti. Arabesk tarzında "Yalan Olur", "Ben Sana Vurgunum", "Fırat" gibi albümleri ile müzik yaşamına devam etti. Asıl çıkışı 1995 yılında Barış Müzik etiketiyle çıkardığı "Ben Babayım" adlı albümüyle yakaladı. Albümünde yer alan "Yaralandın mı Ey Can" , "Dokunmayın Çok Fenayım", "Her An Her Şey Olabilir ve "Çoğu Gitti Azı Kaldı" adlı parçaları popüler oldu. Arabesk müzikte "Baba" ve şarkı söylerken titremesi nedeniyle "Titrek Kral " lakapları ile tanınmıştır.

Azer Bülbül, Ağıt, Zordayım, Kör Kurşun, Bana Düştü gibi oldukça klasik olan albümlere imza atmıştır. Sesini pek çok insana duyurmayı başaran sanatçı milyonlarca hayran kitlesine ve Türkiye sınırlarını aşan bir sanatçı olmayı başardı.

2007 yılının sonlarında çıkarmış olduğu Kalemin Kırıldı albümünde yer alan ‘Alıştım’, ‘Dayanamıyorum’, ‘Zoruna mı Gitti’ parçaları dinleyenlerini kendilerine hayran bıraktı. 2012 yılında albümünün tanıtımı için gittiği Antalya ilinde kaldığı otel odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mezarı İstanbul Hadımköy Gülbahçe Mezarlığında bulunuyor.  

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 20:18
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Azer BülbülTitrek KralAzer Bülbül Ölümünün 9.Yılı
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