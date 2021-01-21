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Ayvalık'ta mahsur kalan 38 sığınmacı sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Ayvalık'ta Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu lastik botun motoru arızalandı. Arıza sebebi ile denizin ortasında kalan göçmenler sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

21 Ocak 2021 Perşembe 02:33
Ayvalık'ta mahsur kalan 38 sığınmacı sahil güvenlik tarafından kurtarıldı
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Balıkesir’e bağlı Ayvalık’ta Ayvalık üzerinden karşıda bulunan Midilli adasına geçmeye çalışan göçmeler botlarının motorunun arızalanması sonucunda denizde mahsur kaldı.

Ayvalık açıklarında gerçekleşen olayda 38 göçmenin yer aldığı lastik bot Ayvalık üzerinden Yunanistan’a bağlı Midilli Adası’na geçmeye çalışıyordu. Botun motorunun arızalanması sonucunda denizde mahsur kalan 38 yabancı uyruklu kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. İçinde küçük çocukların ve kadınların da bulunduğu bottan kurtarılan sığınmacılar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Ayvalık sahiline götürüldü.



Son Güncelleme: 21.01.2021 02:33
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Anahtar Kelimeler:
AyvalıkGöçmen
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