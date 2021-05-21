Ayvalık’ta korku dolu anlar! Fırtına sonrası tekneler battı, ağaçlar uçtu

Balıkesir’in gözde tatil yerlerinden olan Ayvalık zor saatler geçirdi. Kuvvetli fırtına Ayvalık Çamlık ve Armutçuk Mevkileri’nde kendini gösterirken fırtına etkisi ile onlarca tekne battı.





Ağaçlar devrilirken ağaçtan kopan dallar evlere savruldu. Rüzgarın şiddeti 80 kilometreyi bulurken gezi tekneleri harap oldu.

20 tekne battı, kaldırım taşları söküldü!

Gezi tekneleri sahipleri gördükleri karşısında şok ve üzüntü yaşarken denize bir kişi düştü. Reklam panoları, çöp konteynerleri uçtu.

Ayvalık ve Altınova sahillerinde fırtına sonrası 20 tekne batarken kaldırım taşları yerlerinden fırladı. Zor anlar yaşayan vatandaşlar o anları kamera altına aldı. Ayvalık’ta temizlik çalışmaları devam ederken ilçede oldukça büyük hasarlar tespit edildi.