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Ayvalık’ta korku dolu anlar! Fırtına sonrası tekneler battı, ağaçlar uçtu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına kendini gösterdi. Bölgede deniz ve kara da hayat felç olurken Ayvalık’ta yaşayan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tekneler şiddetli fırtına sayesinde batarken ağaçlar yerinden uçtu.

21 Mayıs 2021 Cuma 13:06
Ayvalık’ta korku dolu anlar! Fırtına sonrası tekneler battı, ağaçlar uçtu
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Balıkesir’in gözde tatil yerlerinden olan Ayvalık zor saatler geçirdi. Kuvvetli fırtına Ayvalık Çamlık ve Armutçuk Mevkileri’nde kendini gösterirken fırtına etkisi ile onlarca tekne battı.

Ağaçlar devrilirken ağaçtan kopan dallar evlere savruldu. Rüzgarın şiddeti 80 kilometreyi bulurken gezi tekneleri harap oldu.

Gezi tekneleri sahipleri gördükleri karşısında şok ve üzüntü yaşarken denize bir kişi düştü. Reklam panoları, çöp konteynerleri uçtu.

 20 tekne battı, kaldırım taşları söküldü!

Ayvalık ve Altınova sahillerinde fırtına sonrası 20 tekne batarken kaldırım taşları yerlerinden fırladı. Zor anlar yaşayan vatandaşlar o anları kamera altına aldı.  Ayvalık’ta temizlik çalışmaları devam ederken ilçede oldukça büyük hasarlar tespit edildi.

 


Son Güncelleme: 21.05.2021 13:06
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Anahtar Kelimeler:
AyvalıkFırtınaRüzgarTekneArmutçukçamlık
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