Ayvacık'ta bulunan Assos Antik Limanı 500 günlüğüne kapatıldı!

Çanakkale Ayvacık'ta bulunan M.Ö. 2000 yılında kurulan Assos Antik Limanı, alınan bir kararla 500 günlüğüne kapatıldı. Limanda bulunan otel ve restoranların belirlenen süre kadar kapalı kalmasına ise bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi ile birlikte başlatılacak çalışmalar gerekçe olarak gösterildi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Türkiye'nin de önemli turizm merkezlerinden biri olarak sayılan Assos Antik Limanı'nda alana inilen yolda bulunan yamaçtaki kayaların tehlike oluşturması nedeniyle bölge afet bölgesi ilan edildi. Burada bulunan otel ve restoranlar ise başlatılan çalışmaların tamamlanması sonrasında tekrar hizmet vermeye başlayacağı belirtilirken b çalışmaların 500 gün gibi bir süre sürebileceği ifade edildi.

Tatilcilerin akın ettiği limanın yamaç kısmın da bulunan büyük kaya ve taş parçalarının bu güne kadar meydana gelen depremler ve doğa koşulları nedeniyle zamanla düşmeye başladığı ve AFAD'ın yaklaşık 1 yıl kadar yaptığı incelemeler sonrasında da bölgede oluşan tehlikelere karşı bir rapor hazırladığı öğrenildi. Hazırlanan rapor sonrası Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, limanda bulunan turistik tesis işletme sahipleri ile bir toplantı yaparak hazırlanan rapor ile birlikte başlatılacak projeye ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Assos'ta kayalarla ilgili ıslah yapım işlemleri 26 Mart tarihinde ihale edilirken yol ise Behram köyünün girişinde bulunan Aristoteles Heykeli önüne konulan dubalarla bu sabahtan itibaren ulaşıma kapatıldı. Yarın başlatılacak olan çalışmaların yaklaşık 500 gün süreceğini ve limanda bulunan toplam 19 tesisin geçici olarak kapatılarak tahliye edildiği belirtilirken limanda bulunan balıkçı teknelerinin de kısa süre içerisinde tahliyelerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.