İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Ayvacık'ta bulunan Assos Antik Limanı 500 günlüğüne kapatıldı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Assos Antik Limanı'nda bulunan otel ve restoranlar, 500 günlüğüne kapatıldı. Kapatma kararına ise bölgenin 'afet bölgesi' ilan edilmesi gerekçe gösterildi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 18:23
Ayvacık'ta bulunan Assos Antik Limanı 500 günlüğüne kapatıldı!
Takip Et:

Çanakkale Ayvacık'ta bulunan M.Ö. 2000 yılında kurulan Assos Antik Limanı, alınan bir kararla 500 günlüğüne kapatıldı. Limanda bulunan otel ve restoranların belirlenen süre kadar kapalı kalmasına ise bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesi ile birlikte başlatılacak çalışmalar gerekçe olarak gösterildi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Türkiye'nin de önemli turizm merkezlerinden biri olarak sayılan Assos Antik Limanı'nda alana inilen yolda bulunan yamaçtaki kayaların tehlike oluşturması nedeniyle bölge afet bölgesi ilan edildi. Burada bulunan otel ve restoranlar ise başlatılan çalışmaların tamamlanması sonrasında tekrar hizmet vermeye başlayacağı belirtilirken b çalışmaların 500 gün gibi bir süre sürebileceği ifade edildi.

Tatilcilerin akın ettiği limanın yamaç kısmın da bulunan büyük kaya ve taş parçalarının bu güne kadar meydana gelen depremler ve doğa koşulları nedeniyle zamanla düşmeye başladığı ve AFAD'ın yaklaşık 1 yıl kadar yaptığı incelemeler sonrasında da bölgede oluşan tehlikelere karşı bir rapor hazırladığı öğrenildi. Hazırlanan rapor sonrası Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, limanda bulunan turistik tesis işletme sahipleri ile bir toplantı yaparak hazırlanan rapor ile birlikte başlatılacak projeye ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Assos'ta kayalarla ilgili ıslah yapım işlemleri 26 Mart tarihinde ihale edilirken yol ise Behram köyünün girişinde bulunan Aristoteles Heykeli önüne konulan dubalarla bu sabahtan itibaren ulaşıma kapatıldı. Yarın başlatılacak olan çalışmaların yaklaşık 500 gün süreceğini ve limanda bulunan toplam 19 tesisin geçici olarak kapatılarak tahliye edildiği belirtilirken limanda bulunan balıkçı teknelerinin de kısa süre içerisinde tahliyelerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.




Son Güncelleme: 26.04.2021 18:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleAyvacıkAssos Antik Limanı500 Gün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Mayısıs işçi bayramı nasıl ortaya çıktı? 1 Mayısıs İşçi Bayramı Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?
1 Mayısıs işçi bayramı nasıl ortaya çıktı? 1 Mayısıs İşçi Bayramı Türkiye'de ilk ne zaman kutlandı?
Pandemi işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağın süresi ne zamana kadar uzatıldı?
Pandemi işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağın süresi ne zamana kadar uzatıldı?
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer nerede, hangi ülkeye kaçtı?
Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer nerede, hangi ülkeye kaçtı?
Bill Gates Türkiye’de ne kadar arazi aldı?
Bill Gates Türkiye’de ne kadar arazi aldı?
Ramazan Bayramında 5 gün yasak mı gelecek.
Ramazan Bayramında 5 gün yasak mı gelecek.

Popüler Haberler

A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı?
Bu akşam hangi diziler var? 27 Nisan 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Bayram ve resmi tatil tarihleri ne zaman, kaç gün? 2021 Resmi tatiller takvimi
Emanet 166. bölüm izle 26 Nisan Pazartesi son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
2021 hangi filmler Oscar ödülü aldı? 93. Oscar ödül kazanan yapım ve isimler tam listesi
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Açık lise kaç yılda biter? 2021 AÖL bitirmek için kaç kredi lazımdır?
İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu
PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Show TV canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sistemkoin ne oldu, kapandı mı? Sistemkoin sahibi kimdir?
7 Melek ne zaman vizyona girecek? 7 Melek filmi yayın tarihi ve fragmanı
30000 tl ye alınabilecek en iyi otomobil markaları 2021
İstenmeyen numaradan çağrı ve sms almayı nasıl engelleyebiliriz? 2021
Vincent Aboubakar ne zaman dönecek? Aboubakar hangi maçta oynamaya başlayacak?
Ehliyet Puan sorgulaması nasıl yapılır? 2021 Ehliyet sınav sonucu puanı sorgulama
AVM'ler açık mı? AVM'ler saat kaçta kapanıyor? AVM çalışma saatleri
Kısa çalışma ödeneği ne kadar yatacak, hangi tarihe kadar uzatıldı?
Pandemi işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağın süresi ne zamana kadar uzatıldı?
TRT 1 Mendirman Celaleddin oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.