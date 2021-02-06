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Ayşe Özgecan'ın erkek arkadaşına ev hapsi

Son olarak tartıştıklarını öne süren erkek arkadaş kız arkadaşının intihar ederek yaşamına son verdiğini iddia etti.Alınan ifadesinin ardından serbest bırakılan kişi ev hapsi cezası aldı.

06 Şubat 2021 Cumartesi 12:13
Ayşe Özgecan'ın erkek arkadaşına ev hapsi
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05.02.2021 tarihinde meydana gelen olay’da Zonguldak’ta erkek arkadaşı ile yaşayan Özgecan Usta  yaşadıkları 8.kattan daireden düşerek hayatını kaybetmiştir.Sağlık ekiplerinin yoğun çaba göstermesine rağmen kurtarılmadı.Kamuoyu tarafından yeni bir kadın cinayeti mi olduğu merak ediliyor.Erkek arkadaşını n verdiği ifadesinde evlilik konusu hakkında tartıştıklarını.tartışmadan sonra evinin terasının çatısına çıkarak kendini bırakdığını,tutmaya çalışsa da elinden kaydığını ifade etti.Mahkeme tarafından ev hapsine çarptırılan isime yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.



Son Güncelleme: 06.02.2021 12:13
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Anahtar Kelimeler:
Ayşe özgecan UstaZonguldak
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