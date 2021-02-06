Ayşe Özgecan'ın erkek arkadaşına ev hapsi

05.02.2021 tarihinde meydana gelen olay’da’ta erkek arkadaşı ile yaşayan Özgecan Usta yaşadıkları 8.kattan daireden düşerek hayatını kaybetmiştir.Sağlık ekiplerinin yoğun çaba göstermesine rağmen kurtarılmadı.Kamuoyu tarafından yeni bir kadın cinayeti mi olduğu merak ediliyor.Erkek arkadaşını n verdiği ifadesinde evlilik konusu hakkında tartıştıklarını.tartışmadan sonra evinin terasının çatısına çıkarak kendini bırakdığını,tutmaya çalışsa da elinden kaydığını ifade etti.Mahkeme tarafından ev hapsine çarptırılan isime yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı getirildi.