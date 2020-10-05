Ayşe Karaman'ın ölümü davasında sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Anestezi teknikeri olan Ayşe Karaman 2019 yılında erkek arkadaşı olan Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın Çankaya ilçesinde bulunan evinde ölü bir şekilde bulunmuş incelemede bulunan olay yerinde birçok şırınga ve ilaç bulunmuştu.

Olay sonrasında tutuklan ve serbest bir şekilde davasının görülmesi kararlaştırılan an Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın bir senedir devam eden davası bugün Ankara’da gerçekleşti. Duruşmaya tutuksuz sanık olarak katılan Tarhan’ın "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 ile 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanırken incelenen dosyalar ve tanıkların dinlenmesiyle karar veren mahkeme heyeti Tarhan’ın kararlaştırılan 4 yıl cezası 3 yıl 4 aya indirildi.

.Ölen Ayşe Karaman’ın ailesi bu karara tepki gösterirken gözyaşlarını tutamadı. Adeta sanığa ödül verildiğini dile getiren aile tepkilerini dile getirdi.

