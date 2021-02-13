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Aynı hastanede çalışan karı koca evlerinde ölü bulundu

Trabzon'da aynı hastanede çalışan karı koca, evlerinde ölü bulundu. Silahla vuruldukları tespit edilen çiftin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 18:17
Aynı hastanede çalışan karı koca evlerinde ölü bulundu
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Trabzon’un Çaykara ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Kamil İkinci ve 32 yaşındaki eşi Zeynep İkinci evlerinde ölü bulundu. Çiftin işe gitmemesi üzerine meraklanan arkadaşları, yakınlarına haber vererek çifti kontrol etmelerini istedi.

Cansız bedenleriyle karşılaştılar

Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olan Kâmil İkinci ve aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci, işe gitmeyip telefonlarına da cevap vermeyince yakınları evlerine gitti. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri, korkunç manzarayla karşılaştı. Genç çiftin, silahla vurularak öldükleri tespit edildi.

Bir yıl önce evlendiler

Genç çiftin henüz 1 yıl önce evlendiği öğrenilirken, polis ekiplerinin ilk incelemelerinde evin kapısının zorlanmadığı ve farklı birinin girmediği belirlendi. Ekipler, Kamil İkinci’nin eşiyle kavga ettikten sonra eşini vurduğunu sonrasında da intihar ettiği tahmini üzerinde duruyor.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonKarı KocaHastaneIntihar
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