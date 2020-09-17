AYM'den Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı çıktı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda, Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusunu değerlendirmeye aldı. Daha öncesinde yargılandığı davada 5 sene 10 ay hapis cezası alan Berberoğlu, bireysel başvurusunda tanık sorgulama hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştü.
Enis Berberoğlu 2018’de Yargıtay 16. Ceza İdaresi’nin onayıyla 5 sene 10 ay hapis cezası almıştı. Berberoğlu, Yargıtay kararıyla milletvekilliğinin sona ereceği zaman kadar ceza infazının durdurulduğu için serbest kalmıştı. Kesin karar TBMM’de okunmuş ve 4 Haziran’da Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştü.
Son Güncelleme: 17.09.2020 18:35