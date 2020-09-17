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AYM'den Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı çıktı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu değerlendirildi. AYM Genel Kurulu'ndan Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı çıktı.

17 Eylül 2020 Perşembe 18:35
AYM'den Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı çıktı
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda, Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusunu değerlendirmeye aldı. Daha öncesinde yargılandığı davada 5 sene 10 ay hapis cezası alan Berberoğlu, bireysel başvurusunda tanık sorgulama hakkının ihlal edildiğini öne sürmüştü.


AYM Genel Kurul’u, Enis Berberoğlu’nun Anayasal güvence altındaki seçilme ve siyasi faaliyetleri bulunma hakkıyla kişi özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Karar, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için tekrardan yargılanma yapılması amacıyla Yargıtay’a taşınacak. Mahkeme tarafından alınan kararın gerekçesi yazılacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Enis Berberoğlu 2018’de Yargıtay 16. Ceza İdaresi’nin onayıyla 5 sene 10 ay hapis cezası almıştı. Berberoğlu, Yargıtay kararıyla milletvekilliğinin sona ereceği zaman kadar ceza infazının durdurulduğu için serbest kalmıştı. Kesin karar TBMM’de okunmuş ve 4 Haziran’da Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştü.



Son Güncelleme: 17.09.2020 18:35
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Anahtar Kelimeler:
Enis BerberoğluAYM
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