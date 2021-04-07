Aylin Akyüz kimdir? Olağan Şüpheliler dizi setinde kaza geçiren oyuncunun sağlık durumu nasıl?

Exxen platformunda yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinde yaşanan iş kazasıyla ilgili Sinema Televizyon Sendikasından açıklama geldi. Açıklamada çekimler esnasında dublör Aylin Akyüz'ün yer aldığı sahnede önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandığı ifade edildi. Beyin kanaması geçiren oyuncunun yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Olağan Şüpheliler'in dizi çekiminde dublör Aylin Akyüz bir kaza geçirdi. Aylin Akyüz çekim sırasında yaşadığı kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Düşerek ağır yaralanan oyuncunun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. İşte detaylar..

Aylin Akyüz öldü mü, durumu nasıl?

Aylin Akyüz kimdir?

Aylin Akyüz'ün yoğun bakımdan çıkarılarak bilincinin geri geldiği, konuşmaya başladığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın sebebi ise dublör ekibi kontrolünde oluşan ve burada meydana gelen koordinasyonsuzluktan dolayı olduğu belirtiliyor.

Oyunculuk eğitimi alan Aylin Akyüz, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde dublörluk yapmaktadır. Bir kaç yapımda yan rollerde oynayan Aykin Akyüz aksiyon sahnelerinde dublörlük yapmak amacıyla özel eğitim almıştır.

Önceden de dublörlük yapaken bir kaç kaz yaşayan Aylin Akyüz, Olağan Şüpheliler dizisinin çekimlerinde beyin kanaması geçirdi. Ardından Sinema Televziyon Sendikası, konu ile ilgili açıklmasında şu sözlere yer verdi :