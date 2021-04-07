İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

Aylin Akyüz kimdir? Olağan Şüpheliler dizi setinde kaza geçiren oyuncunun sağlık durumu nasıl?

Exxen platformunda yayınlanacak olan dizi Olağan Şüpheliler'in dizi çekiminde dublör Aylin Akyüz bir kaza geçirdi. Aylin Akyüz çekim sırasında yaşadığı kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Düşerek ağır yaralanan oyuncunun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. İşte detaylar..

07 Nisan 2021 Çarşamba 12:03
Aylin Akyüz kimdir? Olağan Şüpheliler dizi setinde kaza geçiren oyuncunun sağlık durumu nasıl?
Takip Et:

Exxen platformunda yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinde yaşanan iş kazasıyla ilgili Sinema Televizyon Sendikasından açıklama geldi. Açıklamada çekimler esnasında dublör Aylin Akyüz'ün yer aldığı sahnede önce aracın üzerine sonra da yere düşerek yaralandığı ifade edildi. Beyin kanaması geçiren oyuncunun yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Olağan Şüpheliler'in dizi çekiminde dublör Aylin Akyüz bir kaza geçirdi. Aylin Akyüz çekim sırasında yaşadığı kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Düşerek ağır yaralanan oyuncunun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. İşte detaylar..

Aylin Akyüz öldü mü, durumu nasıl?

Aylin Akyüz'ün yoğun bakımdan çıkarılarak bilincinin geri geldiği, konuşmaya başladığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın sebebi ise dublör ekibi kontrolünde oluşan ve burada meydana gelen koordinasyonsuzluktan dolayı olduğu belirtiliyor.

Aylin Akyüz kimdir?

Oyunculuk eğitimi alan Aylin Akyüz, televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde dublörluk yapmaktadır. Bir kaç yapımda yan rollerde oynayan Aykin Akyüz aksiyon sahnelerinde dublörlük yapmak amacıyla özel eğitim almıştır.

Önceden de dublörlük yapaken bir kaç kaz yaşayan Aylin Akyüz, Olağan Şüpheliler dizisinin çekimlerinde beyin kanaması geçirdi. Ardından  Sinema Televziyon Sendikası, konu ile ilgili açıklmasında şu sözlere yer verdi :



Son Güncelleme: 07.04.2021 12:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aylin AkyüzOyuncuExxen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCK 316. madde nedir, ne demek?
TCK 316. madde nedir, ne demek?
Müge Anlı Fadime Arslan Fadime Arslan'a ne oldu?
Müge Anlı Fadime Arslan Fadime Arslan'a ne oldu?
Olağan Şüpheliler setinde kaza geçiren Aylin Akyüz'ün sağlık durumu nasıl?
Olağan Şüpheliler setinde kaza geçiren Aylin Akyüz'ün sağlık durumu nasıl?
Sapık Alihan Şimşek olayı nedir, tutuklandı mı?
Sapık Alihan Şimşek olayı nedir, tutuklandı mı?
TCK 316. madde nedir? TCK 316. madde hangi suçları kapsıyor? TCK 316. madde kapsamı
TCK 316. madde nedir? TCK 316. madde hangi suçları kapsıyor? TCK 316. madde kapsamı
Montrö Boğazlar Sözleşmesi önemi nedir? Montrö sözleşmesi ne zaman, kimler arasında imzalandı?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi önemi nedir? Montrö sözleşmesi ne zaman, kimler arasında imzalandı?

Popüler Haberler

Renault 2021 Nisan sıfır araç kampanya fiyatları
DHBT sınavı ne kadar sürüyor? KPSS DHBT sınavı kaç soru ve kaç dakika?
Aylin Akyüz kimdir? Olağan Şüpheliler dizi setinde kaza geçiren oyuncunun sağlık durumu nasıl?
Fox TV canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Emanet dizisi Neslihan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yemin dizi oyuncusu Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci hakkında bilgiler
Akbank promosyon 2021 emekli promosyonu ne kadar? Kimler Akbank’tan emekli maaşı alabilir?
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
Android ve iOS telefonlarda yeterli alan yok sorunu için hafıza arttırma ve yer açma yöntemleri
Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat veriyor
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
En komik 1 Nisan şakaları; Eşe dosta arkadaşa sevgiliye komik 1 nisan şakaları
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim
Atv canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
La Casa De Papel ne demektir, anlamı nedir?
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Rabia karakteri kimdir? Arzu Yanardağ nereli, yaşı kaç?
Ziraat Bankası ile sağlanan protokol ile artık kredi çekip emekli olunabilecek
Acemi Anneler dizisindeki Melahat karakteri Kimdir? Deniz Gökçe Kayhan dizideki rolü ve hayatı
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2021
Emanet dizisi Bora kimdir? Göksel Kayahan doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.