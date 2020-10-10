Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı

2'si çocuk toplam 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Karabük'te meydana geldi.
Aksam saatlerinde 41 yaşındaki Köksal Kuşcu isimli vatadanşın kullandığı araç yolda seyir halindeyken anide hakimiyetini kaybetti. Yolda kısa süre savrulan araç, kenarda bulunan elektrik direğine çarptı ve daha sonra takla attı.
Hastaneden öğrenilen bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen araç ise kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 10.10.2020 00:34