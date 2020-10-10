Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı

2'si çocuk toplam 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Karabük'te meydana geldi.

Aksam saatlerinde 41 yaşındaki Köksal Kuşcu isimli vatadanşın kullandığı araç yolda seyir halindeyken anide hakimiyetini kaybetti. Yolda kısa süre savrulan araç, kenarda bulunan elektrik direğine çarptı ve daha sonra takla attı.

Kazayı gören vatandaşların haber etmesiyle olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler kazada araç içinde bulunan Kuşçu ailesinden 39 yaşındaki Meral Kuşçu, sürücü Köksal Kuşcu ve çocukları 6 yaşındaki Maksut Kuşçu ile 2 yaşındaki Hira Kuşçu'yu yaralı olarak araç içinde kurtardı. Yaralılar yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden öğrenilen bilgiye göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen araç ise kullanılmaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.