Aydın'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 kişi yaralı

Aydın’a bağlı Efeler ilçesinde bir traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ağır yaralanırken araçta bulunan yolcu da yaralandı.

Olay Aydın’a bağlı Efeler ilçesinde Armutlu Mahallesi Dalama Aydın yolunda yaşandı. 50 yaşındaki Yaşar Uysal’ın kullandığı 09 VA 362 plakalı traktör ile 38 yaşındaki Ertan Kınsız’ın kullandığı 09 EF 663 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüleri ve yolcuyu tedavi için hastaneye kaldırdı. Yolcu olarak bulunan Savaş Yılmaz’ın da yaralı olduğu öğrenildi.

Kazada yaralananlardan traktör sürücüsü Yaşar Uysal’ın durumunun kritik olduğu bilgisine ulaşıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.