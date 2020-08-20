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Aydın'da Tapu dairesinde bıçaklı kavga! 2 yaralı

Aydın Efeler ilçesindeki Tapu dairesinde hisseli apartman satışından vazgeçen kişi ile bıçaklı kavga yaşandı. Hissesini devretmekten vazgeçip kaporoyu vermek istemeyen kişi ile bir saldırgan yaralandı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 19:02
Aydın'da Tapu dairesinde bıçaklı kavga! 2 yaralı
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Aydın Efeler ilçesi Tapu Dairesi’nde iki aile arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle kavga çıktı.

Hasan Efendi Mahallesi Tapu Dairesi’nde yaşanan olayda iki katlı apartman satışı için iki aile Tapu Dairesi’ne geldi. Hisseli apartmanın devri gerçekleştirilecekken Orhan K. hissesini devretmekten vazgeçti. Erhan K. ile Orhan K. hissesini vermeyip aldığı kaporoyu da vermek istemeyen Orhan K. ile tartışmaya başladı.


Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü ve iki kardeş yanlarında bulundurdukları bıçakla büyük bir dehşet saçtı.

Yaralının durumu ağır

Olay sonucunda Orhan K. göğsünden, kardeşi Fatih K. ise bacağından yaralandı. Kanlar içerisindeki kişileri gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Orhan K.’nin durumunun ağır olduğu belirlenirken, olaydan sonra kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanabilmesi için çalışma başlatılırken, Orhan K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Son Güncelleme: 20.08.2020 19:02
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Anahtar Kelimeler:
AydınTapu
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