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Aydın'da silahlı saldırı sonucu çok kişi yaralandı!

Sokağa çıkma yasağında Aydın'da silahlı saldırı sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.Polisler saldırganları gözaltına aldı.

06 Aralık 2020 Pazar 21:50
Aydın'da silahlı saldırı sonucu çok kişi yaralandı!
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Aydın’ın Efeler ilçesinde husumetli oldukları iddia edilen Arbaş ailesine saat 15.00 civarında Doğan ailesinden oldukları bilinen üç kişi tarafından pompalı tüfeklerle saldırıda bulundu.  Yapılan saldırı sonucu Arbaş ailesinden dört kişi farklı yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle yaralandı. Alınan ihbarlarla olay yerine birçok emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan dört kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Saldırganlar taksi ile gelmişler

Saldırı sonrasında olay yerinden kaçan üç saldırgan emniyet güçlerinin sıkı takibi ile kıskıvrak yakalandı. Eskiden bugüne iki ailenin birbirine düşman olduğunu söyleyen saldırganlar, olay yerine taksi ile geldiklerini söyledi. Konu ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 06.12.2020 21:50
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AydınEfeler
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