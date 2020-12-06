Aydın'da silahlı saldırı sonucu çok kişi yaralandı!

Saldırganlar taksi ile gelmişler

’ınilçesinde husumetli oldukları iddia edilen Arbaş ailesine saat 15.00 civarında Doğan ailesinden oldukları bilinen üç kişi tarafından pompalı tüfeklerle saldırıda bulundu. Yapılan saldırı sonucu Arbaş ailesinden dört kişi farklı yerlerine isabet eden mermiler nedeniyle yaralandı. Alınan ihbarlarla olay yerine birçok emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan dört kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Saldırı sonrasında olay yerinden kaçan üç saldırgan emniyet güçlerinin sıkı takibi ile kıskıvrak yakalandı. Eskiden bugüne iki ailenin birbirine düşman olduğunu söyleyen saldırganlar, olay yerine taksi ile geldiklerini söyledi. Konu ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.