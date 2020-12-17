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Aydın'da sahte alkol faciası: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte alkol içtikleri belirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. 3 kişi yoğun bakıma alınırken jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde 447 şişe sahte rakı, 500 gram anason ve 170 litre etil alkole el koyuldu.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:28
Aydın'da sahte alkol faciası: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Sahte içki can almaya devam ediyor. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği kesinleşen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçam mahallesinde yaşayan M.A.(47), R.K.(61) ve M.L.Ö.(65) mide bulantısı ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Sahte içki tükettikleri belirlenen 3 kişi acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sahte içki içen 3 kişinin yoğun bakımda tedavileri sürüyor.

Konu ile ilgili araştırma yapan Aydın İl Jandarma ekipleri sahte içkiyi M.L.Ö’nün imal ettiğini belirledi. M.L.Ö’nün evinde yapılan incelemelerde 447 şişe sahte rakı, 500 Gram Anason ve 170 litre Etil alkole el koyuldu.



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:28
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Anahtar Kelimeler:
AydınKuşadasıSahte Içki3 KişiHastane
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