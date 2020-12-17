Aydın'da sahte alkol faciası: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Sahte içki can almaya devam ediyor. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği kesinleşen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçam mahallesinde yaşayan M.A.(47), R.K.(61) ve M.L.Ö.(65) mide bulantısı ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Sahte içki tükettikleri belirlenen 3 kişi acilen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sahte içki içen 3 kişinin yoğun bakımda tedavileri sürüyor.

Konu ile ilgili araştırma yapan Aydın İl Jandarma ekipleri sahte içkiyi M.L.Ö’nün imal ettiğini belirledi. M.L.Ö’nün evinde yapılan incelemelerde 447 şişe sahte rakı, 500 Gram Anason ve 170 litre Etil alkole el koyuldu.