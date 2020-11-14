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Aydın'da motosikletli, yayaya çarptı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpma etkisi ile yere düşen yaya yaralandı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken motosiklet sürücüsü ifade alınmak üzere gözaltına alındı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 23:17
Aydın'da motosikletli, yayaya çarptı: 1 yaralı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı vatandaşa olay yerinde yapılan müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi.


Trafik kazası, Aydın’ın Efeler ilesinde bağlı Orta Mahallede gerçekleşti. Gece saat 20.00’da yaşanana trafik kazasında alınan bilgilere göre M.K. kontrolünde ki 09 ACT 267 plakalı motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan A.K isimli vatandaşa çarptı. Çarpışma etkisi ile yere düşen A.K. yaralandı. Civarda bulunan vatandaşlar kısa süre içerisinde 112 ambulans ekiplerine haber verdikten sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı A.K.’ya  ilk yardım uyguladı.

Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan A.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Motosiklet sürücüsü M.K. ise ifadesi almak üzere polis merkezine götürüldü.

 



Son Güncelleme: 14.11.2020 23:17
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Anahtar Kelimeler:
AydınEfelerTrafik Kazası1 Yaralı
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