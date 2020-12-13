Aydın'da motosiklet çalan hırsız suç üstü yakalandı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hırsızlık olaylarının artması sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Motosiklet hırsızlığı yaptığı anlaşılan bir kişi operasyon ile suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgilere göre Aydın’ın Nazilli İlçesine bağlı Zafer mahallesinde bir eve giren hırsızlar televizyon ve cep telefonu çaldı. Daha sonrasında Pınarbaşı mahallesine giden hırsızlar bir evden giyim eşyaları çaldı. Nazilli polisi tarafından alınan ihbarlar değerlendirilerek kamera kayıtları incelenirken Y.E.(18) isimli şahıs Nazilli ilçesinin Cumhuriyet mahallesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalandı.

Hırsız sorgulama ve diğer işlemler sonrasında mahkeme tarafından tutuklandı.