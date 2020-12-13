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Aydın'da motosiklet çalan hırsız suç üstü yakalandı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde artan hırsızlık sonrasında harekete geçen polis ekipleri hırsızı yakaladı. Motosiklet çalarken suç üstü yakalanan hırsız işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Aralık 2020 Pazar 21:51
Aydın'da motosiklet çalan hırsız suç üstü yakalandı!
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde hırsızlık olaylarının artması sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Motosiklet hırsızlığı yaptığı anlaşılan bir kişi operasyon ile suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgilere göre Aydın’ın Nazilli İlçesine bağlı Zafer mahallesinde bir eve giren hırsızlar televizyon ve cep telefonu çaldı. Daha sonrasında Pınarbaşı mahallesine giden hırsızlar bir evden giyim eşyaları çaldı. Nazilli polisi tarafından alınan ihbarlar değerlendirilerek kamera kayıtları incelenirken Y.E.(18) isimli şahıs Nazilli ilçesinin Cumhuriyet mahallesinde motosiklet çalarken suçüstü yakalandı.

Hırsız sorgulama ve diğer işlemler sonrasında mahkeme tarafından tutuklandı.

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 21:51
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Anahtar Kelimeler:
AydınNazilliHırsızMotosikletSuç üstü
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