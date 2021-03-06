Aydın'da çocukların içeride olduğu ev yandı!

Aydın’da yaşanan olayda içerisinde çocukların olduğu ev yandı. Komşuların ihbarları üzerine çocuklar evden çıkarılırken itfaiye ekipleri kısa sürede olaya müdahale ederek yangını söndürdü.
Olay, Aydın’ın Nazilli ilçesinde bağlı Zafer mahallesinde gerçekleşti. Aydın büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine giden ekipler evin balkonunda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çocuklara seslenen ekipler kapıyı açan çocukları kurtarırken yangının kısa sürede söndürülmesi sevindirdi.
İncelemeler sonucunda plastik sandalye üzerindeki minderden çıkan yangında çocukların ‘anneme söylemeyin’ demeleri dikkat çekerken komşulara yalvaran çocuklar dikkat çekti.
Yangının nedeni çocukların çakmakla oynaması üzerine gerçekleştiği belirtilirken pazardan dönen anne sinir krizi geçirdi. Çağrılan ambulans ekipleri anneyi uzun süre sakinleştiremedi. Olay üzerine eve gelen baba Ömer Ş. Uzun süre çocukları ve eşini sakinleştirmeye çalıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.