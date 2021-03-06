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Aydın'da çocukların içeride olduğu ev yandı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde içeride çocukların olduğu evde yangın çıktı. Olay yerine gelen anne sinir krizine girerken sağlık ekipleri anneyi uzun süre sakinleştirmeye çalıştırdı. Vaktinde yapılan söndürme çalışmaları ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:53
Aydın'da çocukların içeride olduğu ev yandı!
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Aydın’da yaşanan olayda içerisinde çocukların olduğu ev yandı. Komşuların ihbarları üzerine çocuklar evden çıkarılırken itfaiye ekipleri kısa sürede olaya müdahale ederek yangını söndürdü.

Olay, Aydın’ın Nazilli ilçesinde bağlı Zafer mahallesinde gerçekleşti. Aydın büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine giden ekipler evin balkonunda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çocuklara seslenen ekipler kapıyı açan çocukları kurtarırken yangının kısa sürede söndürülmesi sevindirdi.

‘Anneme söylemeyin’

İncelemeler sonucunda plastik sandalye üzerindeki minderden çıkan yangında çocukların ‘anneme söylemeyin’ demeleri dikkat çekerken komşulara yalvaran çocuklar dikkat çekti.

Yangının nedeni çocukların çakmakla oynaması üzerine gerçekleştiği belirtilirken pazardan dönen anne sinir krizi geçirdi. Çağrılan ambulans ekipleri anneyi uzun süre sakinleştiremedi. Olay üzerine eve gelen baba Ömer Ş. Uzun süre çocukları ve eşini sakinleştirmeye çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:53
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Anahtar Kelimeler:
AydınNazilliÇocukYangın
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