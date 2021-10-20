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Aydın’da boş arazide havan topu bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde boş arazide hava topu bulundu. Yaşanan ilginç olay vatandaşları şaşkına çevirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 17:07
Aydın’da boş arazide havan topu bulundu
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Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Ilıcabaşı Mahallesinde AYER alanı olarak bilinen boş arazide havan topu bulundu. Genellikle terör eylemlerinde kullanılan hava topunu gören vatandaşlar şaşkına döndü. Vatandaşlar durumu güvenlik ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini aldıktan sonra incelemelere başladı.


Son Güncelleme: 20.10.2021 17:07
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Anahtar Kelimeler:
Havan TopuEfelerAydın
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