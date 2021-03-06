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Aydın'da bir sokak karantinaya alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir sokak karantinaya alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan sokağa giriş çıkışlar yasaklandı.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:39
Aydın'da bir sokak karantinaya alındı
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Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Eğriavak Mahallesinde bulunan bir sokak koronavirüs vaka sayılarının ve temaslı kişi sayısının artması sonucunda karantinaya alındı.

Efeler ilçesi kaymakamlığından yapılan açıklamada sokaktaki bulunan evlerde yaşayan kişilerin koronavirüse yakalandığı, ayrıca sokaktaki diğer kişilerin de temaslı olması nedeniyle sokağa giriş çıkışlar kapatıldı. Sokakta yaşayan kişilerin ihtiyaçları ise ekipler tarafından giderilecek.

Öte yandan risk haritasında yüksek riskli iller arasında bulunan Aydın’da denetimler giderek sıkılaştırılmaya başlandı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:39
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Anahtar Kelimeler:
AydınKarantinaSokak
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