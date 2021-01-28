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Aydın'da bir evde yangın çıktı, yangına müdahale etmek isteyen bir kişi ağır yaralandı

Aydın’da bir evde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş ağır yaralandı.

28 Ocak 2021 Perşembe 17:50
Aydın'da bir evde yangın çıktı, yangına müdahale etmek isteyen bir kişi ağır yaralandı
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Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Efeler Mahallesinde bir müstakil evde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa süre içerisinde kontrolden çıktı ve tüm evi sardı. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verirken olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı.

Öte yandan yangına müdahale etmek isteyen bir kişi vücudunun farklı yerlerinden yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan A.İ.A isimli kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının dumanından etkilenen iki kişiye ise olay yerinde müdahale edildi.



Son Güncelleme: 28.01.2021 17:50
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YangınAydın
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