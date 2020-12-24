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Aydın'da bacadan yükselen duman mahalleyi kapladı

Aydın’da bir evin bacasında yangın çıktı. Bacadan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekipleri haber verdi.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:42
Aydın'da bacadan yükselen duman mahalleyi kapladı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde yer alan Güzelhisar Mahallesinde 5 katlı binanın çatı katındaki evde yangın paniği yaşandı. Evin bacasında yoğun şekilde dumanlar yükselirken, yükselen duman mahalle sakinlerince fark edildi.

Kent meydanın dumanla kaplanması vatandaşları korkuttu. Mahalle sakinler itfaiye ekiplerine haber verirken, itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine geldi. Yangının binanın kalorifer bacasından çıktığı anlaşıldı ve ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:42
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Anahtar Kelimeler:
AydınYangınEfeler
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