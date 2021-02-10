Aydın’da 100 kişilik fuhuş listesindeki kişiler yakalandı!

ilçesinde gerçekleşenoperasyonunda büyük çete çökertildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde fuhuştan kayıtları bulunan kişileri tespit ederek yakalandı. Baskın sonucunda iki yabancı uyruklu kadın ve 5yakalandı. Baskın yapılan evde arama sonucunda 100 müşterinin isim ve telefon numaraları yazılı ajandalerin eline geçti. Gözaltına alınan 5 müşteri hakkında işlem başlatılırken diğerleri adliyeye sevk edildi. 2 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. 100 kişilik müşteriler için arama başlatan polis ekipleri kişiler ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.