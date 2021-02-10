Aydın’da 100 kişilik fuhuş listesindeki kişiler yakalandı!

10 Şubat 2021 Çarşamba 17:06
Aydın Nazilli
ilçesinde gerçekleşen fuhuş
operasyonunda büyük çete çökertildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde fuhuştan kayıtları bulunan kişileri tespit ederek yakalandı. Baskın sonucunda iki yabancı uyruklu kadın ve 5 müşteri
yakalandı. Baskın yapılan evde arama sonucunda 100 müşterinin isim ve telefon numaraları yazılı ajanda polis
lerin eline geçti. Gözaltına alınan 5 müşteri hakkında işlem başlatılırken diğerleri adliyeye sevk edildi. 2 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. 100 kişilik müşteriler için arama başlatan polis ekipleri kişiler ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
Son Güncelleme: 10.02.2021 17:06
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