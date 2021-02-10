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Aydın’da 100 kişilik fuhuş listesindeki kişiler yakalandı!

Aydın Nazilli ilçesinde uzun zamandır aranan ve fuhuş yaptıkları gerekçesi ile 2si yabancı 3 kadın yakalandı. Baskın yapılan evde 100 müşterinin isim ve telefon numaraları da bulundu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 17:06
Aydın’da 100 kişilik fuhuş listesindeki kişiler yakalandı!
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Aydın Nazilli ilçesinde gerçekleşen fuhuş operasyonunda büyük çete çökertildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirde fuhuştan kayıtları bulunan kişileri tespit ederek yakalandı.  Baskın sonucunda iki yabancı uyruklu kadın ve 5 müşteri yakalandı. Baskın yapılan evde arama sonucunda 100 müşterinin isim ve telefon numaraları yazılı ajanda polislerin eline geçti. Gözaltına alınan 5 müşteri hakkında işlem başlatılırken diğerleri adliyeye sevk edildi. 2 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. 100 kişilik müşteriler için arama başlatan polis ekipleri kişiler ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.



Son Güncelleme: 10.02.2021 17:06
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Anahtar Kelimeler:
AydınNazilliFuhuşMüşteriPolis
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