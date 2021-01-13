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Aydın Pehlivan kimdir? Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Menemen Belediye Başkan Vekili seçimleri İzmir Valiliği tarafından gerçekleştirilen toplantı ile gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında İzmir Menemen Belediye Başkan Vekili olarak Aydın Pehlivan seçildi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 23:05
Aydın Pehlivan kimdir? Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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İzmir Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği görevi kura seçimi yapılarak gerçekleştirildi. Aydın Pehlivan ve Deniz Akkurt adayları arasında iki adaydan Aydın Pehlivan başkan vekili olarak seçildi.

Aydın Pehlivan kimdir?

Menemen Belediye Başkanı Vekili görevini sürdüren Aydın Pehlivan, kura ile başkan vekili seçilmiştir. İzmir Valiliğince toplanan olağanüstü toplantısı İzmir Vali Yardımcılığı görevinii yürüten Hulusi Doğan tarafından gerçekleştirildi.

Başkan Vekilinin belirlenmesi için düzenlenen toplantıya başkan vekili adaylarından CHP’den Turan Erdoğan ve Deniz Akkurt katılırken, İyi Partiden kimse toplantıya katılmadı. Ak Parti ve MHP’li meclis üyelerinin ise tamamı toplantıda bulunuyordu. Başkan vekili olarak aday bulunan iki isim AK Parti’den Aydın Pehlivan ve CHP’den Deniz Karakurt’un isimleri yazılarak kura çekildi. Kura sonucunda Menemen Belediye Başkan Vekili olarak Aydın Pehlivan seçildi.

Aydın Pehlivan’ın nereli olduğu, hangi üniversiteden mezun olduğu bilgisi henüz bilinmemektedir.



Son Güncelleme: 13.01.2021 23:05
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Anahtar Kelimeler:
AydınpehlivanMenemen
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