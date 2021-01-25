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Aydın Kuşadası'nda kamyonet takla atarak tarlaya uçtu!

Aydın Kuşadası'nda yaşanan trafik kazasında bir sürücü hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç tarlaya uçarken sürücü yara almadan kurtarıldı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 00:45
Aydın Kuşadası'nda kamyonet takla atarak tarlaya uçtu!
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra tarlaya uçtu. Sürücü yara almazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan trafik kazası, Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde gerçekleşti. Faruk I.’nın kullandığı 38 ABG 448 plakalı araç virajı dönerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savruldu. Takla atan kamyonet tarlaya uçarak durdu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri gönderilirken sürücü Faruk I. Kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

 



Son Güncelleme: 25.01.2021 00:45
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Anahtar Kelimeler:
AydınKuşadasıTrafik KazasıKamyonetTaklaTarlaya Uçtu
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