Aydın Kuşadası'nda kamyonet takla atarak tarlaya uçtu!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra tarlaya uçtu. Sürücü yara almazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan trafik kazası, Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde gerçekleşti. Faruk I.’nın kullandığı 38 ABG 448 plakalı araç virajı dönerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savruldu.atan kamyonet tarlaya uçarak durdu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri gönderilirken sürücü Faruk I. Kazadan yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.