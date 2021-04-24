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Aydın Kuşadası'nda bir apartman karantinaya alındı

Aydın Kuşadası Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamalar ile ilçede bulunan bir apartmanın karantinaya alındığı açıklandı. Tedbirlere uyulması için bekçilerin nöbet tuttuğu apartmanın karantina sürecide açıklananlar arasında yerini aldı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 05:29
Aydın Kuşadası'nda bir apartman karantinaya alındı
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. 2 bloktan oluşan sitenin bir bloku komple karantina altına alınırken karantinanın ev ziyareti nedeniyle verildiği açıklandı.

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamalara göre izolasyon kurallarına uymayan ve ev ziyaretinde bulunan Davutlar Mahallesinde ki bir apartman karantina altına alındı. Apartmandan kimsenin çıkmaması ve kuralları ihlal etmemesi için bekçilerin karantina süresince nöbet tutacağı belirtildi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 05:29
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AydınKuşadasıApartmanKarantinaKaymakamlıkAçıklama
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