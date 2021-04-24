Aydın Kuşadası'nda bir apartman karantinaya alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. 2 bloktan oluşan sitenin bir bloku komple karantina altına alınırken karantinanın ev ziyareti nedeniyle verildiği açıklandı.

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamalara göre izolasyon kurallarına uymayan ve ev ziyaretinde bulunan Davutlar Mahallesinde ki bir apartman karantina altına alındı. Apartmandan kimsenin çıkmaması ve kuralları ihlal etmemesi için bekçilerin karantina süresince nöbet tutacağı belirtildi.