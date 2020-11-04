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Ayda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Genel durumu iyi, bilinci açık

İzmir'de Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında yaşanan mucize olayda depremden tam 91. Saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in hastanede süren tedavisinde sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

04 Kasım 2020 Çarşamba 13:39
Ayda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Genel durumu iyi, bilinci açık
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İzmir'i 5. gün önce vuran depremde yıkılan binalardan olan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında dün yaşanan mucizede depremin ardından geçen 91’nci saatte kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in tedavisi İzmir'de bulunan bir hastanede devam ediyor. Küçük Ayda’nın sağlık durumu tüm Türkiye tarafından merakla beklenirken herkesi sevindiren haber bugün geldi.

GENEL DURUMU İYİ, BİLİNCİ AÇIK, TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR


Hastaneden bu sabah saatlerinde yapılan açıklamada, minik Ayda’nın genel anlamda sağlık durumunun iyi olduğu bilincinin açık ve tedbir amaçlı bulunduğu yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, depremden 4 gün sonra enkaz altından kurtulan Ayda’yı ziyaret ederek, genel sağlık durumu hakkında bilgi aldılar.



Son Güncelleme: 04.11.2020 13:39
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Ayda BebekSağlık Durumu Iyi
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