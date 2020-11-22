Ayasofya'da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı

Uzun yıllardır müze olarak hizmet veren ve yerli yabancı bir çok turist tarafından yıl boyunca ziyaret edilen Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılmış ve müze olarak kullanılması son bulmuştu.24 Temmuzda yeniden Cami olmasına karar verilen Ayasofya Camii de bulunan ana kubbe onarımı için kullanılan ve 17 senedir duran dev iskelet bakanlık talimatı ile sökülerek kaldırıldı.

3 yıl sonra 2013 yılında tekrar bir onarım için kurulan iskelet 7 senedir yine iç duvar onarımı yapmak için kurulu olan iskelet nihayet kaldırıldı.

İskelenin sökülmesi için camide başlayan çalışmalar tamamlanarak 7 yıl sonra iskelet tamamıyla kaldırıldı ve iskelet arkasında 'Serafim Melekleri' figürü de ortaya çıktı.

Caminin müze olarak hizmetinin son bulmasına karşı vatandaşların camiye olan ilgisi ve ziyaretleri devam ediyor.

