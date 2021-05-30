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Ayasofya töreninde Atatürk'e lanet okuyan imama tepkiler büyüyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da katılım sağladığı Ayasofya’da düzenlenen törende imam, Ayasofya’yı müzeye çevirenlere lanet okudu. İmamın kullandığı sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:40
Ayasofya töreninde Atatürk'e lanet okuyan imama tepkiler büyüyor
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun icazet aldığı Ayasofya’da düzenlenen törende imam, “Onlardan daha zalim, daha kafir kim olabilir. Ya Rabbi, o zihniyetin bir daha bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” sözleri ile Ayasofya’yı müzeye çevirenlere lanet okudu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Ayasofya’da verdiği ilk hutbede kullandığı benzer sözleri de tepkilere neden olmuştu.

Dün açılışta imamın ifadelerine sosyal medyadan yoğun tepki geldi. Hem siyasetçiler hem de vatandaş binlerce paylaşım yaparak tepkisini gösterdi. Yapılan paylaşımlardan bazısı şu şekilde:

“Atatürk olmasaydı hiçbiri o mekanda bulunamayacaktı”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem: “Kurtuluş savaşının başkomutanı, cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı, Ayasofya kiliseye çevrilip ülkeye işgal edenlere hizmet edecekti. Kürsüde Atatürk'e hakaret eden imam efendi ve onu dinleyenlerin hiçbiri o mekanda bulunamayacaklardı!”

“CAHİL ADAM”

 Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi: “Kurtardığı vatanda, kurduğu diyanetten maaş alıp Atatürk'e lanet okuyan cahil adam! Bilmez misin verdiği Milli Mücadele ile ezanlar yankılanır bu diyarlarda!”

“ALLAH'IM BİZİ, DİNİMİZİ SİYASETLERİNE ALET EDENLERDEN KORU”

 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Allah’ım, bizi bu yolunu şaşırmış, dinimizi ve imanımızı siyasetlerine alet edenlerden koru. Bizi dosdoğru bildiklerinin, namus ve iman ile yoğurup kurtarıcı kıldığın Muhammet Mustafa ve Mustafa Kemal'in yolundan ayırma. Senin yüce adın ile aldatanları helak et Allah’ım.”

“HEPİNİZ ORADAYDINIZ”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: “Ayasofya’da Mustafa Kemal Atatürk hedef alınıp, ‘zalim ve kafir’ denildiğinde hepiniz oradaydınız! Uğur Mumcu'nun da söylediği gibi; ‘Halk affetmiyor, din sömürüsünü affetmiyor halk!'”

“ATATÜRK'E LANET OKUYACAK KADAR KÜÇÜLMEK…”

 SÖZCÜ yazarı, tarihçi Sinan Meydan: “Önce bir Kurtuluş Savaşı ile bu toprakları yeniden vatan yapan, sonra yurttaşı olduğumuz bu Cumhuriyeti kuran Atatürk’e lanet okuyacak kadar alçalmak, küçülmek… Allah kimseyi bu derece küçültüp alçaltmasın!”

“AYASOFYA'YA YAKIŞMIYORSUNUZ”

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan: “Hatip Atatürk’e ‘zalim ve kafir' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o anları böyle dinledi. İslam dini son dönem Ayasofya imamlarından çektiği kadar kimseden çekmedi! Yakışmıyorsunuz ne mihraba, ne minbere ne de Ayasofya'ya.”

“AND OLSUN Kİ HESABINI SORACAĞIZ”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “AND OLSUN Kİ; Bu ülkeyi yeniden bağımsız ve özgür kılan kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan hakaretlerin peşini bırakmayacağız. AND OLSUN Kİ; Bu konuşmayı yapandan da, bu konuşmayı sessizce dinleyenlerden de bunun hesabını soracağız. AND OLSUN!!!”

“CUMHURBAŞKANI SESSİZ KALARAK ZIMNEN DESTEK OLUYOR”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: “Pusulası Fesli Kadir olanlar içlerindeki kin ve intikamdan kurtulamıyorlar. Bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu Atatürk’e aleni hakaretler edilirken bu ülkenin Cumhurbaşkanı sessiz kalarak zımnen destek oluyor.”

“SÜZME VATAN HAİNİ”

 SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil: “Diyanet miyanet lafı eğip bükmeyelim, Atatürk'e lanet okuyan, Atatürk'e lanet okunmasına izin veren, süzme vatan hainidir.”

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Töreninde Atatürke Lanet Okuyan Imama Tepkiler BüyüyorAyasofya Töreni
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