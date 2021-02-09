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Aya giden ilk hangi ülke hangisi? Aya yolculuğu kim, neden yaptı?

Uzaya giden uyduların ilki 1957 yılında SSCB oldu. 1969 yılında Ay’a giden ilk insan ABD’li Neil Armstrong, insanlık adına da büyük bir çağ başlattı. 1972 yılından bu yana başka bir Ay yolculuğu yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada 2023’te “Milli ve özgün hibrit roket ile” Ay’a gidileceğini bildirdi.

09 Şubat 2021 Salı 23:04
Aya giden ilk hangi ülke hangisi? Aya yolculuğu kim, neden yaptı?
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SSCB’nin 04.10.1957 yılında Sputnik 1 Yapay Uydusu’nu dünyanın yörüngesine göndermesiyle, insanlık tarihinin uzayla macerası başlamış oldu. Neredeyse yirmi iki gün dünyaya radyo sinyali göndermiş olan Sputnik 1, 04.01.1958 yılında dünyanın atmosferine giriş yaptıktan sonra yandı ve yok oldu.

2. uydu denemesini ABD yaptı

Rusya’nın başarısı sonrası ABD de 1958 yılında ilk uydusu Explorer I’yı dünya yörüngesine yolladı ve bu sayede ABD uzay yarışında ilk hamlesini yaptı.

Uzay’a adım atan ilk isim: Yuri Gagarin

Yaşanan gelişmeler sonrası, Sovyetler Birliği 1959 yılında Luna 2 ismini verdiği uzay mekiğini Ay’a fırlattıktan neredeyse 2 sene sonra 12.04.1961 yılında Vostok 1 isimli kapsüle benzeyen uzay mekiği ile kozmonot Yuri Gagarin’i dünya yörüngesine yolladı. Bu sayede Gagarin, uzaya ayak basan ilk isim olmuştur. Gagarin 108 dk uçtu ve 327 km yüksekliğe ulaşmış oldu.

Aynı senede NASA da Merkür Projesiyle üretmiş olduğu mekikler ile ilk önce maymunları sonrasında astronot Alan Shepard’ı uzaya yolladı fakat Shepard dünya yörüngesine varamadı.

Bu deneme sonrasında astronot John Glenn, 20.02.1962 yılında dünyanın yörüngesine erişmiş olan ilk Amerikalıdır. Yolculuğuna 4 saat 56 dk devam eden Gleen, dünyanın çevresinde 3 tur attı.

Bu başarısı sonrası ABD’de kahraman ilan edilen John Gleen, o dönem ABD Başkanı olan John Kennedy’den “Uzay Kongresi Onur Madalyası’nı” aldı. Ülkedeki okullar ile sokaklara Glenn’in ismi verildi.

Ay’a adım atan ilk isim: Neil Armstrong

ABD’nin Ay’a insan yollama çalışması olarak isimlendirdiği “Apollo Projesi” kapsamında 16.07.1969 yılında Ay’a inen ilk uzay aracı olan Apollo 11’de astronot Neil Armstrong, Edwin Aldrin ile Michael Collins vardı. Apollo 11, 20 Temmuz tarihinde Ay yörüngesine girdikten sonra astronot Neil Armstrrong, Ay’a gidin ilk insan olmuştur. Apollo 11 misyonunun komutanı olan Amstrong’u neredeyse 20 dk sonrasında astronot Aldrin izleyerek Ay’a giden 2. İnsan oldu.

ABD ile Rusya haricinde uzay tecrübesi olan bir başka ülke: Çin

Günümüzde ABD ile Rusya haricinde uzay yolculuğuna çıkma kapasitesi ile tecrübesi bulunan tek ülke Çin.

Çin, ilk defa 1967’de Devlet Başkanı Mao Zedung ile Başbakan Zu Enlai dönemlerinde insanlı uzay yolculuğu yapmaya karar verdi. ABD’de bulunan Gemini mekiğinin kopyası ile 1970’lı yıllarda yapılmış olan Shuguang uzay aracı başarılı olamadı.

Daha sonra Rusya’da bulunan Soyuz mekiği öneği ile yapılan Shezhou mekiği geliştirilip hedefe ulaşıldı. Çinli taykonot Yang Liwei, 15.10.2003 tarihinde Shenzhou 5 mekiği ile 21 saatlik uzay yolculuğu ile ilk defa insanlı uzay yolculuğu yapmış oldu.

Özel sektöre teşvik süreci

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Apollo programı ile sırayla Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis ile Endeavour uzay mekiği programlarını devam ettirdikten sonra 2011’de, kamu kaynakları ile yürütülmüş olan bütün insanlı uçuş programlarını sonlandırarak bu alanda özel sektör girişimlerini teşvike başladı.

Ajans, “Ticari Mürettebat Geliştirme Programı” doğrultusunda U.A Uzay İstasyonu’na personel taşımacılığı amacı ile Spacex’in “Dragon Crew” ile Boeing’in “CST-100 Starliner” isimli uzay mekikleri ile uçuş testleri yaptıklarında, alçak yörüngenin ötesine yönelik insanlı uzay yolculukları amacı ile Northrup Grumman firmasınca geliştirilen “Orion” isimli uzay mekiğinin kullanılması hedefleniyor.

NASA, 2020’nin Kasım ayı içinde Spacex’e ait olan Falcon 9 roketiyle uzaya gitmişti. Söz konusu astronotlar ABD topraklarından uzaya giderek en fazla kalma rekorunu kırdılar.



Son Güncelleme: 09.02.2021 23:13
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